В «Манчестер Юнайтед» раскрыли, почему де Лигт не сыграет на ЧМ-2026

Игрок «Манчестер Юнайтед» де Лигт пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Маттейс де Лигт Фото: Mikolaj Barbanell/Keystone Press Agency/Global Look Press
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт перенес операцию на спине и не выйдет на поле ранее старта сезона-2026/27, сообщила пресс-служба английского клуба. Голландец получил травму еще в ноябре во встрече с «Кристал Пэлас». Изначально прогнозировался краткосрочный перерыв, однако футболист так и не восстановился до конца чемпионата.

После тщательной работы над его реабилитацией было принято решение, что корректирующая процедура является наилучшим вариантом действий, — говорится в сообщении.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что полузащитнику армейцев Матвею Кисляку пока не следует перебираться во французский «Пари Сен-Жермен». Футболист сейчас не блистает даже в составе красно-синих, заметил ветеран.

Кроме того, почетный глава РФС Вячеслав Колосков одобрил вызов 18-летнего Амира Ибрагимова на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в расширенный список национальной команды России. Одаренная молодежь — это благо для отечественного футбола, заявил функционер.

