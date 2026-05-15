В «Манчестер Юнайтед» раскрыли, почему де Лигт не сыграет на ЧМ-2026

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт перенес операцию на спине и не выйдет на поле ранее старта сезона-2026/27, сообщила пресс-служба английского клуба. Голландец получил травму еще в ноябре во встрече с «Кристал Пэлас». Изначально прогнозировался краткосрочный перерыв, однако футболист так и не восстановился до конца чемпионата.

После тщательной работы над его реабилитацией было принято решение, что корректирующая процедура является наилучшим вариантом действий, — говорится в сообщении.

