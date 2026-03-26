26 марта 2026 в 19:20

Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США

Политолог Мирзаян: отказ Индии от доллара в нефтеторговле лишает США контроля

Переход Индии на оплату нефти в валютах, альтернативных доллару, — это большой удар по США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru американист Геворг Мирзаян. По его словам, операции в американской валюте позволяют Штатам контролировать ситуацию на нефтяном рынке.

Перевод торговли нефтью из американских долларов в юани или другие валюты — это большой удар по Штатам в целом. Это не катастрофа, но то, что США из-за этого ослабляются, — факт. Все операции в долларах в мире позволяют Вашингтону контролировать их, отслеживать, блокировать неугодных и так далее, — отметил Мирзаян.

Эксперт добавил: что бы ни говорил президент Штатов Дональд Трамп о мощи американского оружия, один из ключевых инструментов глобального доминирования США — это все-таки доллар.

Но для того, чтобы доллар полностью лишился статуса ведущей мировой валюты, нужно, чтобы люди перестали хранить в нем сбережения, перестали торговать в долларах не только нефтью. До этого еще далеко. Возможно, это никогда и не случится, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривал возможность получения доступа к иранской нефти в рамках потенциальной сделки с Тегераном. Впрочем, конкретных планов реализации такой инициативы на данный момент нет.

Дмитрий Горин
Елена Васильченко
