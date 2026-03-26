Счастливый Галустян вышел в свет с молодой избранницей

Телеведущий Михаил Галустян после развода вышел в свет с новой возлюбленной — девушкой по имени Лилия, передает Starhit.ru. Пара посетила премьеру фильма «Королек моей любви» в московском кинотеатре «Октябрь».

Галустян и избранница предстали перед журналистами в парных нарядах черного цвета с золотыми вставками. Пара также позировала перед папарацци.

Ранее сообщалось, что Галустян встретил новую возлюбленную еще до развода. По словам приятелей комика, телеведущий влюбился в Лилию с первого взгляда. В материале сказано, что сейчас он называет ее «самой большой любовью в своей жизни» и говорит, что хочет на ней жениться.

До этого Галустян появился на дне рождения своего коллеги по цеху Гарика Харламова с новой спутницей. На кадрах она выходит из автомобиля с большим букетом розовых роз, сам Галустян держит подарок, упакованный в красную коробку с бантом.

Кроме того, Галустян рассказал, что давно не поддерживает общение со своим коллегой и давним приятелем Сергеем Светлаковым. Комик заявил, что в определенный момент их пути разошлись, но они всегда с большим трепетом и теплом вспоминают былые годы.