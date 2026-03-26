26 марта 2026 в 15:41

Путин предупредил о непредсказуемых последствиях войны на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru
Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXXV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, некоторые эксперты уже сравнивают происходящее с пандемией коронавирусной инфекции.

Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать, — отметил глава государства.

Он уточнил, что война США и Израиля с Ираном вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным и кооперационным цепочкам.

Ранее китайские СМИ писали, что Путин якобы планирует визит в КНР, пока президент США Дональд Трамп сосредоточен на ударах по Ирану. Глава Белого дома, по словам источников, отложил поездку в Пекин из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

До этого президент России выразил соболезнования новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи после смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Российский лидер подчеркнул его значимый вклад в укрепление взаимодействия между Москвой и Тегераном.

Владимир Путин
Ближний Восток
конфликты
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал старт строительству центра «Россия» в Москве
Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Шохин раскрыл, как ограничения интернета повлияли на российский бизнес
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

