Путин предупредил о непредсказуемых последствиях войны на Ближнем Востоке

Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXXV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, некоторые эксперты уже сравнивают происходящее с пандемией коронавирусной инфекции.

Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать, — отметил глава государства.

Он уточнил, что война США и Израиля с Ираном вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным и кооперационным цепочкам.

Ранее китайские СМИ писали, что Путин якобы планирует визит в КНР, пока президент США Дональд Трамп сосредоточен на ударах по Ирану. Глава Белого дома, по словам источников, отложил поездку в Пекин из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

До этого президент России выразил соболезнования новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи после смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Российский лидер подчеркнул его значимый вклад в укрепление взаимодействия между Москвой и Тегераном.