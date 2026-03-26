26 марта 2026 в 16:17

МОК принял радикальное решение по трансгендерам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международный олимпийский комитет запретил трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) участвовать в женских соревнованиях, об этом говорится в пресс-релизе организации. Теперь право на участие в спортивных мероприятиях женской категории будет предоставляться исключительно биологическим женщинам. Новые правила начнут действовать с Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Право на участие в любом мероприятии женской категории на Олимпийских играх или любом другом мероприятии МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь ограничено биологическими женщинами, определяемыми на основе одноразового скрининга гена SRY, — говорится в заявлении.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия ожидает, что Международный олимпийский комитет примет решение о восстановлении Олимпийского комитета РФ в ближайшее время. Он отметил, что без этого полноценного восстановления спортивных федераций не будет.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что иностранные спортсмены завидуют российским. По ее словам, они понимают, что в России все представители общества едины по вопросу традиционных ценностей.

