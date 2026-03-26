Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа

Обвинения во вмешательстве в выборы в США, которые звучат в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны американского лидера Дональда Трампа, не несут реальных политических последствий для украинского политика, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Политолог-американист подчеркнул, что коррупционные скандалы вокруг Зеленского происходят регулярно и не оказывают существенного влияния на его положение.

Запад по большей части поддерживает Зеленского. Негативно к нему относится лишь небольшая доля американского истеблишмента. Думаю, что в связи с обвинениями с вмешательством в выборы, ничего с президентом Украины не произойдет. Коррупционные скандалы в стране идут постоянно. С него обвинения, как с гуся вода. Раскрутить [коррупционный скандал США], может быть, и смогут, а что за этим последует? Соединенным Штатам из-за Ирана нужно выйти с урегулирования украинского конфликта. Они уже сделали все со своей стороны. Другое дело, что, если придет к власти в стране президент-демократ, все может встать на свои места, — пояснил Блохин.

Ранее Трамп обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. По его словам, американские спецслужбы перехватили сообщения Киева, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание экс-лидера страны Джо Байдена.