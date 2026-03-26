26 марта 2026 в 16:32

Маленькая деталь помогла следователям раскрыть убийство 35-летней давности

Отпечаток на телефонной трубке помог раскрыть убийство 1991 года в Москве

Следователи смогли раскрыть убийство 35-летней давности по отпечатку на телефонной трубке, передает MK.RU. Преступление произошло в феврале 1991 года в квартире на Кронштадтском бульваре в Москве, где был обнаружен труп задушенной 58-летней женщины. Тогда раскрыть убийство не удалось.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи еще раз изучили улики, обратив внимание на след пальца на телефонной трубке. Именно ей преступник наносил удары хозяйке по голове. В ходе сличения баз данных удалось установить мужчину 1969 года рождения. На днях его задержали, он дал признательные показания.

Ранее в Краснодарском крае мужчину обвинили в убийстве знакомого. По данным СК, в ходе допроса обвиняемый признал вину и подробно рассказал о событиях, приведших к трагедии. Ему грозит до 15 лет колонии.

До этого в Москве мужчина пришел поздравить девушку с днем рождения, но в итоге ранил возлюбленную ножом. Он попытался скрыть следы преступления, инсценировав суицид. Нападение произошло в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынке.

«Очень уважаемые люди»: в России заметили спрос на стационарные телефоны
В «Газпром нефти» нашли способ не допустить «вымывания» бензина из России
Полянский указал на негативные последствия милитаризации Европы
В США призвали возобновить ядерные испытания
Полянский объяснил роль Украины в милитаризации Европы
Экс-главу новосибирской Росгвардии арестовали за превышение полномочий
Дипломат раскрыл, почему ЕС рвутся к участию в переговорах по Украине
Пропавшая в Ленобласти школьница нашлась в наркопритоне
В Кремле выдвинули одно требование по Ближнему Востоку
США решили снять санкции против Минфина и двух банков Белоруссии
Названа средняя цена нового отечественного автомобиля
Поддержка Вашингтоном Орбана очертила новую линию раскола в НАТО
Иран пронзил «жизненно важные» центры Израиля
В ЛНР возбудили уголовное дело после ДТП с въехавшим в дом автобусом
В посольстве России объяснили важность визита депутатов Госдумы в США
Экономист ответил, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
В Севастополе раскрыли порядок выплат компенсаций после взрыва в жилом доме
Потанин сравнил экономику России с деревом
В МИД Египта объяснили свою роль в урегулировании на Ближнем Востоке
«Самая большая ошибка»: США предупредили об опасности наступления на Иран
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

