Маленькая деталь помогла следователям раскрыть убийство 35-летней давности

Следователи смогли раскрыть убийство 35-летней давности по отпечатку на телефонной трубке, передает MK.RU. Преступление произошло в феврале 1991 года в квартире на Кронштадтском бульваре в Москве, где был обнаружен труп задушенной 58-летней женщины. Тогда раскрыть убийство не удалось.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи еще раз изучили улики, обратив внимание на след пальца на телефонной трубке. Именно ей преступник наносил удары хозяйке по голове. В ходе сличения баз данных удалось установить мужчину 1969 года рождения. На днях его задержали, он дал признательные показания.

