«Первый ход»: в Китае раскрыли, как Путин намерен обыграть Трампа

Президент России Владимир Путин собирается посетить Китай, пока его американский коллега Дональд Трамп бомбит Иран, передает Baijiahao. По их словам, глава Белого дома перенес визит в Пекин на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Эта новость немедленно привлекла внимание как Китая и России, так и международного сообщества. Собирается ли Путин первым сделать ход и опередить Трампа? — сказано в материале.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

Также представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США должны прекратить вмешиваться в дела Тайваня и тиражировать теории о «китайской угрозе». Заявление послужило ответом на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о планах Пекина по мирному воссоединению острова с материком.