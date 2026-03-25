25 марта 2026 в 09:33

«Первый ход»: в Китае раскрыли, как Путин намерен обыграть Трампа

Baijiahao: Путин собирается посетить Китай, пока Трамп бомбит Иран

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин собирается посетить Китай, пока его американский коллега Дональд Трамп бомбит Иран, передает Baijiahao. По их словам, глава Белого дома перенес визит в Пекин на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Эта новость немедленно привлекла внимание как Китая и России, так и международного сообщества. Собирается ли Путин первым сделать ход и опередить Трампа? — сказано в материале.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

Также представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США должны прекратить вмешиваться в дела Тайваня и тиражировать теории о «китайской угрозе». Заявление послужило ответом на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о планах Пекина по мирному воссоединению острова с материком.

