Действия Прибалтики сравнили с периодом перед Второй мировой Нарышкин: милитаризация Прибалтики сравнима с периодом перед Второй мировой

Милитаризация Польши и Прибалтики сравнима с периодом перед Второй мировой войной, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. При этом он напомнил, что нападение на Польшу «было совершено как раз с Запада», передает РИА Новости.

К сожалению, совсем недавно и Польша, страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. И мы видим, как на восточных границах этих государств создаются новые фортификационные сооружения. Должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны, — констатировал Нарышкин.

Ранее Нарышкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом проявить остатки критического подхода и согласиться на мирные инициативы, выдвинутые Москвой. Такое решение позволило бы установить прочный мир на долгие десятилетия, добавил он.

До этого Нарышкин заявил, что партнерство России и Запада практически невозможно. По его мнению, россияне испытывали иллюзии о возможности такого сотрудничества в 1990-е годы, считая, что успешное взаимодействие может быть реальным благодаря общим морально-нравственным принципам. Однако действия Запада разрушили эти иллюзии, подчеркнул он.