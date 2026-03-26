Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину

Блогер Василенко после скандала с Ferrari решил купить бойцам СВО автомобиль

Николай Василенко Фото: Социальные сети
Блогер Николай Василенко, известный в Сети как Лавандовый раф, купит машину для бойцов спецоперации после инцидента с поездкой на Ferrari по набережной Ростова-на-Дону, заявил в своем Telegram-канале мэр города Александр Скрябин. По его словам, инфлюенсер признал некорректность своего поступка, публично извинился и оплатил штраф ГИБДД.

Также Василенко рассказал о добровольном решении поддержать участников СВО и приобрести для одного из подразделений автомобиль повышенной проходимости. Помимо этого, на пикапе планируется доставить гуманитарный груз.

Считаю, что это будет настоящий ростовский поступок, — отметил Скрябин.

Ранее Василенко получил штраф за нарушение правил дорожного движения после того, как в его соцсетях появилось скандальное видео. Предприниматель проехал по городской набережной на красном Ferrari, вышел из машины и прогуливался вдоль воды, наслаждаясь солнечной погодой в Ростове. Блогера обязали заплатить 2 тыс. рублей.

До этого депутат Александр Шолохов поддержал решение не выпускать фильм «Скуф», в котором снялся предприниматель, в широкий прокат. Парламентарий отметил, что финансовое давление на создателей спорного контента в современных условиях — наиболее эффективный инструмент.

