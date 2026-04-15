У стримера случилась передозировка в прямом эфире У стримера Clavicular произошла передозировка в прямом эфире

Популярный американский стример Clavicular был экстренно госпитализирован в Майами с подозрением на передозировку прямо во время прямой трансляции, сообщает TMZ. Команда блогера оперативно отреагировала на инцидент: его вывели из ресторана и доставили в больницу.

Очевидцы рассказали, что стример находился в критическом состоянии: его вынесли на руках, после чего он с трудом смог самостоятельно дойти до автомобиля. Движения были замедленными, поведение — дезориентированным.

На следующий день Clavicular сообщил подписчикам, что вернулся домой. Он рассказал, что в больнице использовал кислородную маску. Причиной произошедшего блогер назвал некие вещества, которые использовал, чтобы чувствовать себя комфортнее в публичной обстановке.

