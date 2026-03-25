Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД Ресторатор Николай Василенко был оштрафован за нарушение ПДД

Блогер и ресторатор Николай Василенко был оштрафован за нарушение правил дорожного движения после публикации скандального видео в своих соцсетях, сообщает Telegram-канал «112». На кадрах мужчина на красном Ferrari демонстративно проехался по городской набережной, вышел из машины и прогулялся вдоль воды, радуясь солнечной погоде в Ростове.

Поедем на набережную. Нам можно, Ferrari можно на набережную! Ах, солнышко, красиво, — утверждает в видео блогер.

В МВД оперативно отреагировали на запись, установив факт нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части. Сумма административного штрафа за подобную прогулку на элитном спорткаре составила 2 тыс. рублей.

Василенко получил известность в интернете в 2024 году, когда начал выкладывать ролики со своими поездками по городу и разговорами с подписчиками. В Сети его назвали амбассадором добра и человеком-антидепрессантом из-за бессменной улыбки в кадре.

Ранее стало известно, что блогер Илья Ремесло попал в психиатрический стационар. Источники утверждают, что он находится в отделении петербургской психиатрической больницы, которое специализируется на лечении мужчин с впервые выявленными признаками психотических расстройств.