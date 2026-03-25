25 марта 2026 в 19:18

Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер и ресторатор Николай Василенко был оштрафован за нарушение правил дорожного движения после публикации скандального видео в своих соцсетях, сообщает Telegram-канал «112». На кадрах мужчина на красном Ferrari демонстративно проехался по городской набережной, вышел из машины и прогулялся вдоль воды, радуясь солнечной погоде в Ростове.

Поедем на набережную. Нам можно, Ferrari можно на набережную! Ах, солнышко, красиво, — утверждает в видео блогер.

В МВД оперативно отреагировали на запись, установив факт нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части. Сумма административного штрафа за подобную прогулку на элитном спорткаре составила 2 тыс. рублей.

Василенко получил известность в интернете в 2024 году, когда начал выкладывать ролики со своими поездками по городу и разговорами с подписчиками. В Сети его назвали амбассадором добра и человеком-антидепрессантом из-за бессменной улыбки в кадре.

Ранее стало известно, что блогер Илья Ремесло попал в психиатрический стационар. Источники утверждают, что он находится в отделении петербургской психиатрической больницы, которое специализируется на лечении мужчин с впервые выявленными признаками психотических расстройств.

Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

