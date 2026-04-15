Появилось «предсмертное» видеообращение Артема Чекалина

Защита блогера Артема Чекалина, приговоренного к семи годам за вывод 250 млн рублей в ОАЭ, опубликовала в соцсетях его видеообращение, снятое до оглашения приговора. На кадрах он заявил о своей невиновности и пообещал предоставить все доказательства.

Если вы видите это видео, значит, меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины. Я ее не признаю, — сказал Чекалин.

Блогер также добавил, что разрешил своим адвокатам предоставить все необходимые документы СМИ и «юридическому сообществу». Кроме того, он подчеркнул, что до конца верил в справедливость и законы.

Многие подумают, что я дурак. Я согласен, я не спорю, что оптимизировал налоги. И я считаю, что, во-первых, я их выплатил и сделал все для этого. Я заплатил в два с половиной раза больше, чем недоплатил, — отметил он.

Кроме того, Чекалин напомнил, что находится под следствием три года, полтора — дома. По его словам, на этом фоне разрушились его семья и бизнес.

Ранее адвокат Станислав Вершинин выразил мнение, что у Чекалина нет шансов на пересмотр или отмену приговора. По его словам, закон позволяет отсрочить приговор только одиноким родителям, а в этом случае такой вариант не подходит.