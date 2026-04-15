Адвокат раскрыл, высоки ли шансы Чекалина на пересмотр приговора

У бывшего супруга блогера Лерчек Артема Чекалина нет шансов на пересмотр или отмену приговора, выразил мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, близкие осужденного уже заявили о намерении подать апелляцию.

Да, вероятность радикального пересмотра дела у Чекалина невысока. Его защитник адвокат Сергей Гуров заявил, что считает приговор необоснованным и незаконным и будет его обжаловать. Брат осужденного также подтвердил намерение подать апелляцию. Снижение срока или переквалификация теоретически возможна, если вышестоящая инстанция согласится с доводами защиты об отсутствии валютного состава. Полная отмена приговора маловероятна, она требует доказательств грубых процессуальных нарушений. Отсрочка исполнения приговора по статье 82 УК РФ предусмотрена только для одиноких родителей, поэтому в данном случае на нее рассчитывать не приходится, — сказал Вершинин.

Ранее юрист, председатель организации «Отцы рядом» и член ЛДПР Иван Курбаков призвал отсрочить наказание для Чекалина. Он отметил, что в первую очередь осужденный является отцом, в то время как у матери его детей диагностирован рак последней стадии.