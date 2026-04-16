Мадьяр соревнуется с Зеленским за деньги Европы BZ: Мадьяр и Зеленский конкурируют за финансирование Евросоюза

Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр конкурирует с Владимиром Зеленским за получение средств Евросоюза, согласно данным немецкой газеты Berliner Zeitung. Сейчас стоит вопрос в том, кому первому повезет.

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, кто первым получит деньги: победитель выборов из Венгрии, страны-члена ЕС и НАТО, или Владимир Зеленский, глава страны третьего мира, зависящей от помощи ЕС, — говорится в материале.

Журналисты написали о сложном финансовом положении Украины.Киев нуждается в денежных средствах не позднее мая. При этом новое правительство Венгрии может может сформироваться не раньше середины следующего месяца.

Срок выплат из фонда восстановления ЕС истекает в августе; Венгрия должна выполнить свои обязательства к этому времени, — пишут в издании.

Несмотря на заявления Зеленского о сделках с Европой по БПЛА , Украина находится на грани банкротства. По данным Международного валютного фонда, Киеву требуется €137 млрд (13 трлн рублей) в 2026–2027 годах. В издании Associated Press уточнили, что сумма необходима уже к весне текущего года.