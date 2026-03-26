В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область СК возбудил 675 дел после вторжения ВСУ в Курскую область

Следственный комитет России возбудил 675 уголовных дел после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году, сообщила ТАСС представитель ведомства Светлана Петренко. Часть материалов уже рассмотрена судами.

Всего с момента вторжения военнослужащих вооруженных формирований Украины в августе 2024 года на территорию Курской области возбуждены 675 уголовных дел, из которых 260 рассмотрены судами, — сказала Петренко.

Ранее представитель СКР заявила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о международном терроризме в связи с подрывом российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Она уточнила, что расследование происшествия продолжается.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что свыше 27,5 тыс. российских мирных жителей пострадали с февраля 2022 года в результате действий украинских властей. По его словам, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.

Дипломат также заявил, что по меньшей мере 272 мирных россиянина пострадали от ударов ВСУ за 10 дней весны. В разговоре с журналистами он уточнил, что 40 из них погибли.