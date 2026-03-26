Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море

Следственный комитет возбудил уголовное дело о международном терроризме в связи с подрывом российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она уточнила, что расследование происшествия продолжается.

В Главном следственном управлении продолжается расследование уголовного дела по факту совершения акта международного терроризма (часть 1 статьи 361 УК РФ) путем подрыва российского газовоза «Арктик Метагаз» в нейтральных водах Средиземного моря, — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что «Арктик Метагаз» в настоящее время дрейфует в юго-восточной части недалеко от итальянского побережья. По его словам, существует угроза неконтролируемого пересечения танкером границ государств Средиземноморья.

Кроме того, в заявлении по итогам заседания Морской коллегии сообщается, что участники встречи обсудили теракт против газовоза. В документе также говорится о намерении начать переговоры с государствами Средиземноморья для совместной ликвидации последствий атаки и недопущения экологического бедствия.