Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран

Соединенные Штаты могут начать реальное наступление на Иран в случае, если текущее давление на Тегеран через непубличные переговоры не принесет желаемого результата, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон уже приступило к стягиванию элитных подразделений в ближневосточный регион, что создает основу для возможной высадки военных.

Мы видим постепенное стягивание специальных войск США на Ближний Восток. Еще неделю назад американцы отправили морских пехотинцев из Юго-Восточной Азии, сейчас направляют элитную 82 воздушно-штурмовую дивизию. Эти части могут попытаться задействовать, чтобы устроить высадку либо на острове Харк, либо в Ормузском проливе. Скорее всего, она будет осуществлена воздушным путем. Изначально, я думаю, США будут бомбить эти острова ракетами, а потом постараются там закрепиться. Пока эта история — рычаг давления на Иран в рамках тех непубличных переговоров, которые могут идти через посредников с Тегераном. Но если они ни к чему не приведут, я не исключаю, что США могут попытаться устроить эту авантюру с высадкой, — пояснил Дудаков.

Ранее командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что войска Исламской Республики готовы к любому сценарию.