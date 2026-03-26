26 марта 2026 в 16:04

Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран

Политолог Дудаков: США начнут наступление на Иран, если давление не поможет

Соединенные Штаты могут начать реальное наступление на Иран в случае, если текущее давление на Тегеран через непубличные переговоры не принесет желаемого результата, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон уже приступило к стягиванию элитных подразделений в ближневосточный регион, что создает основу для возможной высадки военных.

Мы видим постепенное стягивание специальных войск США на Ближний Восток. Еще неделю назад американцы отправили морских пехотинцев из Юго-Восточной Азии, сейчас направляют элитную 82 воздушно-штурмовую дивизию. Эти части могут попытаться задействовать, чтобы устроить высадку либо на острове Харк, либо в Ормузском проливе. Скорее всего, она будет осуществлена воздушным путем. Изначально, я думаю, США будут бомбить эти острова ракетами, а потом постараются там закрепиться. Пока эта история — рычаг давления на Иран в рамках тех непубличных переговоров, которые могут идти через посредников с Тегераном. Но если они ни к чему не приведут, я не исключаю, что США могут попытаться устроить эту авантюру с высадкой, — пояснил Дудаков.

Ранее командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что войска Исламской Республики готовы к любому сценарию.

США
Иран
Ближний Восток
Ормузский пролив
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

