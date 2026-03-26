В Турции не увидели подвижек в переговорах по Украине

В Турции не увидели подвижек в переговорах по Украине РИА Новости: в Анкаре не видят подвижек по организации переговоров по Украине

Подвижек по организации переговоров по Украине в Турции сейчас нет, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Отмечается, что сейчас не ведутся даже подготовительные процессы.

На данный момент каких-либо конкретных подвижек в вопросе организации переговорного раунда по Украине в Турции нет, соответствующие подготовительные процессы не ведутся, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Анкара вновь выразила готовность выступить посредником в разрешении украинского кризиса. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил это в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он также отметил, что Турция ожидает нового раунда консультаций на своей территории.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с кенийским коллегой Мусалией Мудавади заявил, что уже согласованные параметры мирного урегулирования украинского кризиса срываются киевской стороной. По словам руководителя российского дипведомства, представители Кении были проинформированы о текущем положении дел в переговорном процессе по Украине.