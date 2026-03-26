26 марта 2026 в 16:49

Популярное приложение для изучения языков оштрафовали на 2 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал приложение Duolingo на 2 млн рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Компанию обвинили в несоблюдении законов в области сбора и хранения персональных данных. Кроме того, под штраф подпала фирма eNom LLC, которая регистрирует доменные имена.

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что интернет-провайдера ООО «Тинко» привлекли к административной ответственности за неограничение доступа пользователей к видеохостингу YouTube. Компании назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.

До этого Роскомнадзор назначил штраф в размере 700 тыс. рублей владельцу соцсети TikTok за нарушение правил предоставления отчетности. В управлении регулятора по Центральному федеральному округу было рассмотрено соответствующее административное дело в отношении компании TikTok Pte. Ltd.

23 марта Таганский суд Москвы оштрафовал музыкальный сервис Last.fm на 10,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Портал был признан виновным по двум статьям.

