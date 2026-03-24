24 марта 2026 в 13:54

В России оштрафовали TikTok

TikTok оштрафован на 700 тыс. рублей за нарушение требований к отчетности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роскомнадзор назначил штраф в размере 700 тыс. рублей владельцу соцсети TikTok за нарушение правил предоставления отчетности, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В управлении регулятора по Центральному федеральному округу было рассмотрено соответствующее административное дело в отношении компании TikTok Pte. Ltd.

В ходе проверки установлено, что годовой отчет платформы за 2025 год не соответствует требованиям приказа РКН №47 от 2 апреля 2021 года. Владелец соцсети не отчитался о результатах рассмотрения обращений пользователей, поданных с использованием электронной формы, а также не предоставил данные о количестве страниц с запрещенной информацией, доступ к которым был ограничен.

За нарушения TikTok Pte. Ltd. был признан виновным по ч. 1 ст. 13.50 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Сумма наказания по административной статье составила 3 млн рублей. В октябре 2025 года сервис не удалил по требованию Роскомнадзора информацию, пропагандирующую ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и педофилию.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

