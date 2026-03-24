Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 18:20

Петербургского провайдера наказали за доступ к YouTube

Суд Петербурга оштрафовал провайдера за отсутствие блокировки YouTube

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге интернет-провайдера ООО «Тинко» привлекли к административной ответственности за неограничение доступа пользователей к видеохостингу YouTube, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram. Компании назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.

По данным Лебедевой, нарушение было зафиксировано 7 декабря 2025 года. Провайдер не обеспечил пропуск трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на его сети связи.

Мониторинг прохождения трафика проводился с помощью автоматической системы «Ревизор», предназначенной для контроля деятельности интернет-провайдеров. Как установлено проверкой, хотя оборудование на сети компании функционировало, доступ к ресурсу YouTube оставался открытым, а сессии на ТСПУ отсутствовали. В судебных органах уточнили, что действия ООО «Тинко» нарушили требования федерального закона «О связи».

Ранее провайдер цифровых услуг «Дом.ру» ввел ограничение скорости интернета для пользователей в ряде российских городов из-за выявления фирм, которые под видом частных лиц используют трафик в коммерческих целях. Там отметили, что этот фактор негативно влияет на качество услуг для добросовестных клиентов.

Россия
Санкт-Петербург
провайдеры
YouTube
штрафы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.