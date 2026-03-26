В Турции назвали производителя выброшенного на берег беспилотного катера МО Турции: найденный на побережье безэкипажный катер произвели в США

Найденный на побережье Турции безэкипажный катер произвели в США, заявили в Минобороны республики. Как передает ТАСС, команда спецназа уничтожила находку.

Предположительно, 21 марта 2026 года безэкипажный катер производства США был вынесен на берег течением после того, как у аппарата отказал двигатель, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что безэкипажные аппараты широко применяются в конфликте России и Украины. При этом риски, связанные с потерей управления или мобильности таких устройств, находятся под пристальным контролем.

Ранее стало известно, что беспилотный катер прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду. О находке заявили местные жители. Некоторые эксперты предположили, что это украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5.

До этого сообщалось, что силы Черноморского флота успешно нейтрализовали один безэкипажный катер ВСУ. По данным Минобороны РФ, ликвидированный беспилотник пытался проникнуть в зону ответственности российского соединения.