Украина проведет первые учения с новыми союзниками

Украина впервые примет участие в учениях стран Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании в сентябре, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Решение озвучено на саммите JEF в Хельсинки, сообщает РИА Новости.

Важно, чтобы мы подтвердили, что наша поддержка Украины непоколебима. Примечательно, что мы приближаем Украину к JEF в рамках расширенного партнерства и что Украина впервые проведет совместные с нами учения в сентябре, — сказал Стармер.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США рассматривает возможность перенаправления вооружений, предназначенных для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Среди вооружений называются ракеты-перехватчики систем противовоздушной обороны, закупленные в рамках программы НАТО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Украине с просьбой о помощи на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с необходимостью защиты американских военных баз в регионе. Политик отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также выразили желание получить поддержку от Киева.