20 апреля 2026 в 11:11

Молодожены погибли под кормом для птиц после брачной ночи

Грузовик с кормом для птиц насмерть раздавил молодоженов после свадьбы в Индии

Молодожены погибли на следующий день после свадьбы в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщает NDTV. 25-летний Вирендра Шакья, его жена Раджешвари, 50-летняя мать и еще одна родственница находились в припаркованной авторикше, когда на них рухнул грузовик с кормом для птиц.

Водитель и сестра Вирендры, 19-летняя Бхурия, в этот момент были в магазине. Местные жители не смогли извлечь тела из-под обломков, пришлось вызывать бульдозер. В день трагедии Вирендра и Раджешвари возвращались домой после брачной церемонии. Бхурия ехала с ними, так как в тот же день должна была обручиться в соседней деревне. Ее помолвку отложили. Теперь семья готовится к похоронам.

Ранее в Пакистане 20-летняя Алла Ракхи умерла в день свадьбы от сердечного приступа. Молодожены после свадебной церемонии отправились в дом жениха. По пути девушка пожаловалась на плохое самочувствие и попросила воды. У нее случился инфаркт.

В Египте до этого жених скончался на глазах у всех гостей во время первого танца c невестой. Врачи отметили, что причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца.

