Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 09:23

Жених умер на собственной свадьбе во время первого танца с невестой

Gulf News: житель Египта умер на собственной свадьбе во время первого танца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свадьба на юге Египта завершилась трауром, когда жених скончался на глазах у всех гостей во время первого танца c невестой, передает Gulf News. Инцидент произошел на торжестве в провинции Асуан, погибшего звали Ашраф Абу Хакам.

Журналисты сообщают, что жених сначала потерял сознание. Гости на свадьбе попробовали оказать ему первую медицинскую помощь, но безуспешно — мужчина умер на глазах у невесты. Врачи считают, что причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца. Очевидцы утверждают, что все гости на торжестве были в шоке. Новости о трагедии на свадьбе быстро распространилась в местных соцсетях, сотни интернет-пользователей выразили соболезнования семье и невесте.

Он был полон жизни, улыбался, радовался своему будущему, — написал один из друзей Ашрафа.

Ранее массовым расстрелом едва не закончилась свадьба в штате Нью-Хэмпшир. На праздник проник неизвестный с оружием и открыл беспорядочную стрельбу по присутствующим на церемонии. Один человек скончался на месте, еще двоих госпитализировали. Обезвредил преступника один из гостей, он оглушил стрелка ударом стула по голове.

свадьбы
женихи
Египет
невесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции Валдая
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.