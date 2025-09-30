Жених умер на собственной свадьбе во время первого танца с невестой

Свадьба на юге Египта завершилась трауром, когда жених скончался на глазах у всех гостей во время первого танца c невестой, передает Gulf News. Инцидент произошел на торжестве в провинции Асуан, погибшего звали Ашраф Абу Хакам.

Журналисты сообщают, что жених сначала потерял сознание. Гости на свадьбе попробовали оказать ему первую медицинскую помощь, но безуспешно — мужчина умер на глазах у невесты. Врачи считают, что причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца. Очевидцы утверждают, что все гости на торжестве были в шоке. Новости о трагедии на свадьбе быстро распространилась в местных соцсетях, сотни интернет-пользователей выразили соболезнования семье и невесте.

Он был полон жизни, улыбался, радовался своему будущему, — написал один из друзей Ашрафа.

