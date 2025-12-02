День матери
Девушка вышла замуж за убитого жениха

В Индии 20-летняя девушка провела свадебный обряд с убитым ее семьей женихом

В Индии 20-летняя Анчал решила провести свадебный обряд с умершим женихом, сообщает India New England News. Возлюбленного жестоко убила ее собственная семья. Акт девушки стал последним выражением ее любви и протестом против насилия.

Наша любовь победила, даже в смерти Сакшама, а мой отец и братья проиграли, — подчеркнула невеста.

Трагедия развернулась, когда отец и братья Анчал, не смирившись с межкастовым браком, напали на ее избранника — Сакшама Тейта. По информации издания, они сначала нанесли ему смертельные травмы камнем, а затем добили его из огнестрельного оружия.

На похоронах Сакшама Анчал совершила символическую свадебную церемонию. Она нанесла куркуму на тело жениха и нарисовала синдур — красную полоску на лбу, традиционный знак замужней женщины в Индии.

После убийства полиция арестовала шестерых человек, причастных к расправе. Анчал в свою очередь потребовала применить к ним высшую меру наказания — смертную казнь. Она подчеркнула, что только так можно добиться справедливости и отомстить за своего погибшего возлюбленного. Анчал также заявила о своем намерении жить в доме Сакшама как его вдова.

Ранее в Индии жених сбежал со свадьбы после того, как из-за праздничной стрельбы погибла молодая женщина. По данным источника, будущий муж бросил лошадь, на которой ехал, и невесту.

