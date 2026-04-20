20 апреля 2026 в 11:16

Медведев озвучил важнейшую задачу России касательно приграничья

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Восстановление разрушенных объектов в приграничных регионах на данный момент является важнейшей задачей, стоящей перед Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». По его словам, которые передает ТАСС, необходимо вести мониторинг региональных программ переселения людей из аварийного жилья.

Еще более сложная ситуация в наших приграничных регионах, которые ежедневно находятся под ударами противника. <...> Восстановление разрушенного — это общегосударственная задача, в которой будут активно участвовать и муниципалитеты, — подчеркнул Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, что Вооруженные силы Украины нанесли огромный урон республике за последние годы, однако регион восстанавливается и развивается весьма оперативно. Российский лидер отметил позитивную динамику возрождения территории.

Кроме того, глава Суджанского района Алексей Спиридонов сообщил, что жителей Курской области, которые вернулись из украинского плена, в первоочередном порядке включат в список на получение жилищных сертификатов. По словам чиновника, отсутствие паспортов у некоторых граждан не станет препятствием для выплат после восстановления удостоверений личности.

