Эндокринолог предупредила о неочевидной опасности строгих диет

Строгие диеты чреваты нарушением обмена веществ и даже развитием диабета пятого типа, предупредила в беседе с «Радио 1» эндокринолог Инна Мисникова. Врач призвала перед введением ограничений в питании проконсультироваться со специалистом.

Поскольку при истинном «диабете от недоедания» (пятый тип) страдает сама структура поджелудочной железы, прогноз зависит от своевременности помощи. Если железа серьезно пострадала и сформировалась маленькой, развивается абсолютная инсулиновая недостаточность. В таком случае выход только один — терапия инсулином. Есть случаи, когда достаточно рано установлен диагноз, тогда этот вариант может быть обратим, — отметила Мисникова.

По ее мнению, возвращение диабета пятого типа в классификацию ВОЗ — это важный шаг для привлечения внимания к проблеме недоедания в развивающихся странах. Специалист добавила, что этому особенно подвержены беременные женщины и дети раннего возраста.

