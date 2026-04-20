20 апреля 2026 в 12:30

Эндокринолог предупредила о неочевидной опасности строгих диет

Эндокринолог Мисникова: строгие диеты чреваты развитием диабета пятого типа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Строгие диеты чреваты нарушением обмена веществ и даже развитием диабета пятого типа, предупредила в беседе с «Радио 1» эндокринолог Инна Мисникова. Врач призвала перед введением ограничений в питании проконсультироваться со специалистом.

Поскольку при истинном «диабете от недоедания» (пятый тип) страдает сама структура поджелудочной железы, прогноз зависит от своевременности помощи. Если железа серьезно пострадала и сформировалась маленькой, развивается абсолютная инсулиновая недостаточность. В таком случае выход только один — терапия инсулином. Есть случаи, когда достаточно рано установлен диагноз, тогда этот вариант может быть обратим, — отметила Мисникова.

По ее мнению, возвращение диабета пятого типа в классификацию ВОЗ — это важный шаг для привлечения внимания к проблеме недоедания в развивающихся странах. Специалист добавила, что этому особенно подвержены беременные женщины и дети раннего возраста.

Ранее эндокринолог Лилия Афанасьева заявила, что нарушение работы щитовидной железы провоцирует набор веса, а также вызывает слабость и апатию. По ее словам, гормональная система выступает главным регулятором всех процессов в организме, влияя на внешность и психоэмоциональное состояние.

Здоровье
врачи
заболевания
диеты
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
