Стало известно, как гормоны влияют на вес и настроение

Нарушение работы щитовидной железы провоцирует набор веса, а также вызывает слабость и апатию, заявила NEWS.ru врач гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. По ее словам, гормональная система выступает главным регулятором всех процессов в организме, влияя на внешность и психоэмоциональное состояние.

Гормональная система — это основной регулятор процессов, происходящих в организме. Гормоны регулируют все — от настроения до веса, от менструального цикла до состояния волос. Стабильность веса — это показатель здоровья. Основная регуляция массы тела осуществляется работой щитовидной железы. Гипотиреоз, то есть снижение функции, в 90% случаев первично проявляется набором массы тела и возникновением отеков на лице и нижних конечностях. Это связано с тем, что Т3 и Т4 отвечают за активность метаболизма в жировой ткани, а также за уровень глюкозы. При снижении этих показателей происходит нарастание жирового слоя и увеличение веса, — пояснила Афанасьева.

По ее мнению, предотвратить подобные нарушения позволяет регулярное обследование. Врач отметила, что сдавать анализы на гормоны щитовидной железы, глюкозу, инсулин и гликированный гемоглобин необходимо не реже одного раза в год, а при наличии родственников с диабетом или патологиями щитовидной железы — даже чаще.

Ранее врач Айна Кузумова заявила, что хроническая боль и першение в горле могут указывать не только на лор-заболевания, но и на патологии щитовидной железы, мышечный спазм, воспаление, новообразования и даже сосудистые нарушения. По ее словам, при длительных неприятных ощущениях в шее следует пройти УЗИ щитовидки и лимфатических узлов.