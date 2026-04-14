14 апреля 2026 в 07:00

Стало известно, как гормоны влияют на вес и настроение

Врач Афанасьева: нарушение работы щитовидной железы провоцирует набор веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нарушение работы щитовидной железы провоцирует набор веса, а также вызывает слабость и апатию, заявила NEWS.ru врач гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. По ее словам, гормональная система выступает главным регулятором всех процессов в организме, влияя на внешность и психоэмоциональное состояние.

Гормональная система — это основной регулятор процессов, происходящих в организме. Гормоны регулируют все — от настроения до веса, от менструального цикла до состояния волос. Стабильность веса — это показатель здоровья. Основная регуляция массы тела осуществляется работой щитовидной железы. Гипотиреоз, то есть снижение функции, в 90% случаев первично проявляется набором массы тела и возникновением отеков на лице и нижних конечностях. Это связано с тем, что Т3 и Т4 отвечают за активность метаболизма в жировой ткани, а также за уровень глюкозы. При снижении этих показателей происходит нарастание жирового слоя и увеличение веса, — пояснила Афанасьева.

По ее мнению, предотвратить подобные нарушения позволяет регулярное обследование. Врач отметила, что сдавать анализы на гормоны щитовидной железы, глюкозу, инсулин и гликированный гемоглобин необходимо не реже одного раза в год, а при наличии родственников с диабетом или патологиями щитовидной железы — даже чаще.

Ранее врач Айна Кузумова заявила, что хроническая боль и першение в горле могут указывать не только на лор-заболевания, но и на патологии щитовидной железы, мышечный спазм, воспаление, новообразования и даже сосудистые нарушения. По ее словам, при длительных неприятных ощущениях в шее следует пройти УЗИ щитовидки и лимфатических узлов.

Здоровье
врачи
эндокринологи
советы
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,7
Врач рассказал, какие серьезные болезни проявляются зудом в ушах
В России обновили перечень стратегических лекарств
Лидер ОПГ по делу о хищениях у бойцов СВО задержан
Названы регионы, где 21 апреля будет выходным днем
Нутрициолог рассказала, какие напитки помогают бороться с тревожностью
Российская ПВО сбила почти 100 беспилотников за ночь
Составлен список хобби, на которых можно неплохо заработать
Москалькова заявила о сотнях пропавших в Курской области
Стало известно, как Лерчек назвала четвертого ребенка
«Цепная реакция»: военэксперт о возможном ядерном ударе США по Ирану
Дмитриев раскрыл опасный план МЭА по нефти
Диетолог назвала главные полезные свойства крольчатины
Стало известно о жертвах при массированной атаке ВСУ на Елец
Стало известно, как гормоны влияют на вес и настроение
В МИД РФ оценили итоги пасхального перемирия с Украиной
«Всего за два шага»: психолог рассказала, как побороть вредную привычку
ВСУ оказались в огневом мешке: успехи ВС РФ к утру 14 апреля
Стало известно, сколько необходимо двигаться при сидячей работе
Контроль США над Венесуэлой может закончиться при Трампе
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
