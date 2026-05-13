Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана

Японские компании в сфере недвижимости начали предупреждать клиентов о возможном переносе сроков передачи жилья из-за риска нехватки строительных материалов на фоне ситуации вокруг Ирана, сообщает телеканал NHK. Речь идет о материалах нефтехимического происхождения, дефицит которых может возникнуть в случае перебоев с поставками.

В дефиците могут оказаться обои, напольные покрытия, клеевые составы и краска. В настоящее время строительные компании не фиксируют нехватки такой продукции, однако допускают возникновение дефицита в дальнейшем. Уведомления о возможных изменениях сроков передачи жилья уже направляют Mitsubishi Estate Residence и Mitsui Fudosan Residential.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сроки восстановления мировых рынков могут сместиться за пределы 2026 года в случае затягивания кризиса вокруг Ирана. По его словам, продолжение конфликта на несколько недель или месяцев еще сильнее отодвинет горизонт выхода мировой экономики из кризиса.

До этого сообщалось, что уже в июне мировая система может выйти на уровень «операционного стресса» из-за резкого сокращения запасов нефти. К сентябрю запасы могут приблизиться к минимальным значениям, необходимым для стабильной работы инфраструктуры. Наиболее уязвимыми называются страны Азии, зависящие от импорта топлива.