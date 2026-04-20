Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:30

Экономист ответила, что повлияет на инфляцию в России

Экономист Беленькая: ближневосточный конфликт скажется на инфляции в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Ближнем Востоке окажет влияние на уровень инфляции в России в мае, заявила «Финансам Mail» руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая. Она отметила, что прогнозы на месяц вперед строить затруднительно.

Сейчас одним из значимых факторов, влияющих на инфляционные процессы как в мире, так и в России, является конфликт на Ближнем Востоке. Ситуация там развивается весьма динамично и непредсказуемо, так что о прогнозах на май можно говорить весьма условно, — рассказала Беленькая.

Экономист подчеркнула, что мировые события могут привести к росту цен на энергоресурсы. По ее прогнозам, инфляция в мае может составить 0,4−0,5% месяц к месяцу.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что на заседании Центрального банка России, которое состоится 24 апреля, возможно снижение ключевой ставки на 0,5%. По его словам, также не исключено, что она упадет сразу до 14% годовых.

Экономика
экономисты
инфляция
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.