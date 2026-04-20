20 апреля 2026 в 11:25

ФАС предупредила продавцов мяса перед праздниками

ФАС: необоснованное повышение цен на мясо перед праздниками недопустимо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба России на своем сайте предупредила продавцов, что необоснованное завышение цен на мясо и другие продукты, которые пользуются повышенным спросом в майские праздники, недопустимо. В службе подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестных действий будут приняты меры реагирования.

ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники, — говорится в сообщении.

Отмечается, что любые ценовые корректировки должны быть обоснованными. В частности, особое внимание уделяется таким видам мяса, как говядина, свинина, баранина и курятина. Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных товаров сообщать об этом потребителям.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

