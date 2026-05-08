Цены на продукты снизились в России: что подешевело, прогнозы

В нескольких российских регионах начали снижаться цены на продукты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) связала это с добровольными соглашениями между властями, магазинами и поставщиками. В ведомстве уже заметили, что сильнее всего подешевели помидоры, творог и картофель. О том, какие товары станут доступнее в ближайшее время и почему это происходит, — в материале NEWS.ru.

Что увидела ФАС в ценах на продукты

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги своей работы по сдерживанию торговых наценок. Оказалось, что заключенные с магазинами и поставщиками соглашения помогли сбить цены на социально значимые товары. Сильнее всего это заметно на помидорах, твороге и картофеле.

Если говорить в цифрах, то в 11 российских регионах стоимость 39 основных продуктов питания снизилась в среднем на 11,3%. При этом помидоры подешевели почти на 35%, творог — на 28,5%, а картофель — на 20,7%. Не отстали от них репчатый лук и сметана — минус 19,2% и 19,1% соответственно.

Лучше всего механизм сработал в двух регионах. Так, в Вологодской области цены упали сразу на 36,7%, а в Алтайском крае — на 32,6%. И это не разовое явление: вслед за ценами снижаются и сами торговые наценки. В 13 регионах они стали меньше в среднем на 8,6%. Настоящий рекорд поставила Ивановская область, где наценки в магазинах обвалились на 20%. Также в пятерку лидеров вошли Новосибирская, Орловская, Магаданская области и Карачаево-Черкесия.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему продукты дешевеют прямо сейчас

Эксперты объясняют падение цен двумя основными причинами: мерами государства и сезонными факторами. Как рассказала NEWS.ru доцент РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко, сейчас на рынке действуют «старые остатки» — товары урожая прошлого года. Перед поступлением нового урожая магазины и склады стремятся распродать эти запасы, пока они не испортились или не потеряли товарный вид.

По словам эксперт РУДН Хаджимурада Белхароева, такая ситуация повторяется каждый год. Владельцы товаров хотят продать их хотя бы не в убыток, поэтому вынуждены снижать цены.

На какие продукты снизятся цены в ближайшие недели

По мнению экономистов, процесс распродажи прошлогодних запасов продолжится в мае и июне. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова считает, что в ближайшие два месяца стоит ждать снижения цен на все плодоовощные товары. Помидоры, огурцы, зелень, фрукты могут потерять в цене 30–50% от текущей стоимости к июлю. Особенно заметным падение может быть при укреплении рубля и высоких поставках, полагает она.

Ильяшенко напомнила, что за последние месяцы 2025 года огурцы подешевели с 288 до 138 рублей за килограмм, а помидоры — с 276 до 221 рубля.

Самое значительное падение цен на овощи (картофель, лук, морковь, капусту) эксперты ждут не раньше августа-сентября 2026 года — в момент сбора нового урожая.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что будет с мясом и другими продуктами

Интересная ситуация складывается на мясном рынке. Эксперты ожидают, что курица и свинина могут продолжить дешеветь, хотя и по другим причинам.

Курица за последнюю неделю подешевела на 0,25%. Из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке поставки российского мяса туда приостановились. Это создает излишки на внутреннем рынке. В мае-июне курятина может стать дешевле еще на 5–10%, считает Борисова.

Свинина за год потеряла в цене 20–23% (в зависимости от части туши). Эксперты объясняют это ростом собственного производства в стране и тем, что люди начали чуть меньше покупать.

Цены на говядину, скорее всего, останутся стабильными. А вот баранина может подешеветь на 3–5%, допустила Борисова.

Читайте также:

В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит

Все подешевеет? Магазины завалят российскими товарами: что будет с ценами

Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году

Новый ГОСТ на хлеб: что изменится с 1 апреля, как вырастут цены