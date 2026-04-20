Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:19

Звезда «Слова пацана» захотела бросить школу

Анна Пересильд хочет бросить школу и уйти в институт в 16 лет

Анна Пересильд Анна Пересильд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Исполнительница одной из ролей в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд сообщила в социальных сетях, что планирует оставить учебу в школе и сразу поступить в институт. По словам 16-летней дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, в школе она ощущает дискомфорт.

Анна пояснила, что повзрослела довольно рано, поэтому в учебном заведении чувствует себя немного странно и не на своем месте. Она подчеркнула, что ее намерение не является ни формой подросткового бунта, ни попыткой привлечь к себе дополнительное внимание.

Юная артистка добавила, что полностью готова к взрослой жизни. Она намерена получить образование в театральном вузе, чтобы в дальнейшем развивать свою актерскую карьеру и профессионально расти в выбранной сфере.

Ранее актриса Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!», что ее уволили из Театра комедии после госпитализации с подозрением на микроинсульт. По словам артистки, несколько месяцев назад накануне вечернего спектакля она почувствовала резкое ухудшение самочувствия и ее экстренно увезли в больницу.

Прежде балерина Анастасия Волочкова ответила недоброжелателям необычным способом — песней, в которую вошли ее собственные крылатые фразы. Артистка рассказала, что трек называется «Кто эти люди?», он выйдет в ближайшее время.

Культура
Россия
Анна Пересильд
звезды
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.