Звезда «Слова пацана» захотела бросить школу Анна Пересильд хочет бросить школу и уйти в институт в 16 лет

Исполнительница одной из ролей в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд сообщила в социальных сетях, что планирует оставить учебу в школе и сразу поступить в институт. По словам 16-летней дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, в школе она ощущает дискомфорт.

Анна пояснила, что повзрослела довольно рано, поэтому в учебном заведении чувствует себя немного странно и не на своем месте. Она подчеркнула, что ее намерение не является ни формой подросткового бунта, ни попыткой привлечь к себе дополнительное внимание.

Юная артистка добавила, что полностью готова к взрослой жизни. Она намерена получить образование в театральном вузе, чтобы в дальнейшем развивать свою актерскую карьеру и профессионально расти в выбранной сфере.

