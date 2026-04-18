«Кто эти люди?»: Волочкова написала песню в ответ хейтерам

Балерина Анастасия Волочкова ответила недоброжелателям необычным способом — песней, в которую вошли ее собственные крылатые фразы. Артистка рассказала Пятому каналу, что трек называется «Кто эти люди?», он выйдет в ближайшее время.

Мы даже недавно песню записали с музыкантами. Ну такую смешную, из моих крылатых фраз: «А кто эти люди на блюде?» Вы видели лично этих людей? Я просто не читаю в интернете ничего. Поэтому кто эти люди? Вот какой вопрос, — рассказала артистка.

Ранее Волочкова резко раскритиковала голливудского актера Тимоти Шаламе, назвав его невежественным человеком. Поводом стали слова артиста о том, что опере и балету уделяют слишком много внимания, хотя на самом деле они никому не интересны.

До этого Волочкова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что операция в Германии обошлась ей в €30 тыс. (около 3 млн рублей). Она подчеркнула, что изначально хотела договориться с российскими специалистами, но они не дали ей гарантий того, что она сможет танцевать после операции. Балерина отказалась называть имена докторов, которые делали ей операцию, отметив лишь, что их было двое.