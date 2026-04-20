20 апреля 2026 в 11:26

Россия выставила «золотую империю» на торги за баснословную сумму

Росимущество оценило 67,2% акций «Южуралзолота» в 162 млрд рублей

Стоимость 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и других юридических лиц, входящих в группу ЮГК, составила 162,02 млрд руб, сообщили в Росимуществе. Активы предприятия в свое время были обращены в государственную собственность. Торги запланированы на начало мая, и продажа будет проводиться в ускоренные сроки.

Росимуществом подготовлен соответствующий проект распоряжения правительства Российской Федерации, предусматривающий продажу активов группы ЮГК на открытых конкурентных торгах, которые планируется провести уже в начале мая 2026 года, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве через открытые торги реализуют пять нежилых помещений на Шарикоподшипниковской улице в Южнопортовом районе. Площадь этих объектов варьируется от 22,1 до 75,6 квадратного метра. Помещения имеют свободное назначение и находятся на седьмом этаже здания рядом со станцией метро «Дубровка».

В Москве также на открытые аукционы выставили 215 парковочных мест, расположенных в северо-западном районе Куркино. Машино-места относятся к числу наиболее востребованных лотов на городских торгах. Парковочные места пользуются спросом не только у автомобилистов, но и у инвесторов.

