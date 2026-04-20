Россия выставила «золотую империю» на торги за баснословную сумму

Стоимость 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и других юридических лиц, входящих в группу ЮГК, составила 162,02 млрд руб, сообщили в Росимуществе. Активы предприятия в свое время были обращены в государственную собственность. Торги запланированы на начало мая, и продажа будет проводиться в ускоренные сроки.

Росимуществом подготовлен соответствующий проект распоряжения правительства Российской Федерации, предусматривающий продажу активов группы ЮГК на открытых конкурентных торгах, которые планируется провести уже в начале мая 2026 года, — сообщили в ведомстве.

