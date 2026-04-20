Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ за сутки Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили более 50 солдат ВСУ

В зоне СВО подразделения группировки войск «Днепр» за сутки ударили по военным и солдатам ВСУ в районе населенных пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В результате были уничтожены более 50 военных, 28 машин, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области, — сказано в сообщении.

Кроме того, бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвигаться вглубь обороны противника, уничтожив за сутки до 230 солдат ВСУ. Также военные группировки войск «Центр» заставили ВСУ потерять более 315 человек, «Юга» — более 205 человек, «Севера» — более 195, «Запада» — до 210.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы группировки войск «Север» за прошедшую неделю расширили зону контроля на Сумщине. Он уточнил, что за минувшую неделю под контроль российских военных перешли два населенных пункта в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.