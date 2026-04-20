Названы популярные продукты, приводящие к целлюлиту

Гастроэнтеролог Мельникова: сладкая газировка приводит к образованию целлюлита

Сладкая газировка, мороженое, шоколад, конфеты, мед, варенье и другие продукты, содержащие обилие быстрых углеводов, приводят к образованию целлюлита, заявила «Здоровью Mail» гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, употребление сливочного масла, сыра, майонеза и колбасных изделий также вредят фигуре за счет трансжиров.

Другим продуктом, повышающим риск появления целлюлита, считается алкоголь, предупредила Мельникова. Дело в том, что спиртные напитки замедляют обмен веществ. Организму с заторможенным метаболизмом сложнее сжигать калории, что приводит к жировым запасам в клетках и набору лишних килограммов.

Врач добавила, что трансжиры вызывают атеросклеротическое поражение сосудов и образование желчных камней. Быстрые углеводы, в свою очередь, стимулируют выработку инсулина в крови, который способствует накоплению жировых отложений.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева заявила, что грамотный план питания поможет эффективно похудеть без стресса для организма. Она напомнила, что важно не только употреблять качественные и сбалансированные продукты, но и правильно выстраивать завтрак, обед и ужин.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
