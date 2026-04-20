Иран перекрасил военную технику в розовый цвет В Иране военную технику перекрасили в розовый цвет к национальному Дню девочек

В Иране на улицах появилась военная техника, окрашенная в розовый цвет, передает aif.ru. Акция была приурочена к национальному Дню девочек, который отмечался в стране накануне.

В розовый цвет перекрасили беспилотники, автомобили и стрелковое оружие. Технику сопроводили надписями «В память о павших дочерях Минаба» и поздравлениями с праздником. Военно-воздушные силы Ирана также представили розовые дроны-камикадзе «Шахед-136», оформленные в той же стилистике.

Национальный День девочек в Иране отмечается с 2006 года. В этот день в стране проходят лекции, встречи и культурные программы, посвященные роли девушек в обществе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что у Ирана осталось около 40% запаса беспилотников и примерно 60% ракетных установок. Отмечается, что республика может вернуть до 70% прежнего военного арсенала. Недавно иранские специалисты извлекли из хранилищ около 100 пусковых установок.

До этого агентство Tasnim сообщило, что Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив из-за продолжения морской блокады Ирана. Суда были вынуждены развернуться.