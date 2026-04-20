Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:21

Иран перекрасил военную технику в розовый цвет

В Иране военную технику перекрасили в розовый цвет к национальному Дню девочек

Фото: Mubashir Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Иране на улицах появилась военная техника, окрашенная в розовый цвет, передает aif.ru. Акция была приурочена к национальному Дню девочек, который отмечался в стране накануне.

В розовый цвет перекрасили беспилотники, автомобили и стрелковое оружие. Технику сопроводили надписями «В память о павших дочерях Минаба» и поздравлениями с праздником. Военно-воздушные силы Ирана также представили розовые дроны-камикадзе «Шахед-136», оформленные в той же стилистике.

Национальный День девочек в Иране отмечается с 2006 года. В этот день в стране проходят лекции, встречи и культурные программы, посвященные роли девушек в обществе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что у Ирана осталось около 40% запаса беспилотников и примерно 60% ракетных установок. Отмечается, что республика может вернуть до 70% прежнего военного арсенала. Недавно иранские специалисты извлекли из хранилищ около 100 пусковых установок.

До этого агентство Tasnim сообщило, что Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив из-за продолжения морской блокады Ирана. Суда были вынуждены развернуться.

Мир
Ближний Восток
Иран
вооружение
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.