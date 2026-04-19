В США оценили запасы беспилотников и ракетных установок у Ирана NYT: примерно 40% запаса беспилотников осталось у Ирана

У Ирана осталось примерно 40% запаса БПЛА и около 60% ракетных установок, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Там отметили, что республика может вернуть до 70% прежнего военного арсенала.

Журналисты указали, что недавно иранские специалисты извлекли из хранилищ примерно 100 пусковых установок. Это 60% от запасов, которые были в республике до начала операции США и Израиля.

Ранее представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Вооруженные силы Ирана восстановили режим военного контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны Вашингтона. Он отметил, что США продолжают заниматься пиратством.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что возобновление боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном покажет значительную истощенность американских военных арсеналов. По его словам, если переговоры с Тегераном окончательно сорвутся, Вашингтону неизбежно придется возвращаться к силовому сценарию на Ближнем Востоке.