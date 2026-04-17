Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 12:34

Названы последствия возобновления боевых действий между США и Ираном

Политолог Дудаков: возобновление ударов по Ирану проявит истощение арсенала США

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Возобновление боевых действий между США и Ираном проявит тот факт, что американские военные арсеналы значительно истощены, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, если переговоры с Тегераном окончательно сорвутся, Вашингтону неизбежно придется возвращаться к силовому сценарию на Ближнем Востоке.

Если переговоры США и Ирана срываются, американцам придется возвращаться к боевым действиям. Тут уже во всей красе проявится истощение военных арсеналов, высокоточных ракет JASSM, Tomahawk и противоракет ПВО, а также большого количества других вооружений, которые Соединенные Штаты с низкой эффективностью истратили за этот месяц полномасштабной войны на Ближнем Востоке, — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп демонстрирует растущую готовность к поиску компромиссов ради заключения масштабного соглашения с Ираном. По данным американских журналистов, на фоне отсутствия значимых прорывов на переговорах в Исламабаде Вашингтон может стать более уступчивым в отношении ключевых требований Ирана.

Мир
США
Иран
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.