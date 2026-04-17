Названы последствия возобновления боевых действий между США и Ираном

Возобновление боевых действий между США и Ираном проявит тот факт, что американские военные арсеналы значительно истощены, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, если переговоры с Тегераном окончательно сорвутся, Вашингтону неизбежно придется возвращаться к силовому сценарию на Ближнем Востоке.

Если переговоры США и Ирана срываются, американцам придется возвращаться к боевым действиям. Тут уже во всей красе проявится истощение военных арсеналов, высокоточных ракет JASSM, Tomahawk и противоракет ПВО, а также большого количества других вооружений, которые Соединенные Штаты с низкой эффективностью истратили за этот месяц полномасштабной войны на Ближнем Востоке, — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп демонстрирует растущую готовность к поиску компромиссов ради заключения масштабного соглашения с Ираном. По данным американских журналистов, на фоне отсутствия значимых прорывов на переговорах в Исламабаде Вашингтон может стать более уступчивым в отношении ключевых требований Ирана.