Иран развернул два танкера с «экзотическими» флагами в Ормузе

Иран развернул танкеры под флагами Анголы и Ботсваны в Ормузском проливе

Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim. Суда были вынуждены развернуться.

По причине продолжения морской блокады Ирана Вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив, — говорится в сообщении.

Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что с вечера 18 апреля Иран перекрыл навигацию в Ормузском проливе в ответ на продолжающуюся морскую блокаду со стороны Соединенных Штатов. В КСИР также предупредили все суда, находящиеся в акваториях Персидского и Оманского заливов, о необходимости держаться подальше от подходов к проливу.

Кроме того, политолог Андрей Кортунов заявил, что для урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива можно было бы ввести особый международный статус судоходства. Эксперт напомнил, что ни Соединенные Штаты, ни Иран не ратифицировали международную конвенцию по морскому праву.

