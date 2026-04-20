Сейсмолог рассказал, дойдет ли цунами из Японии до берегов России Сейсмолог Шебалин: цунами от землетрясения в Японии не опасно для России

Цунами, вызванное землетрясением в Японии, не представляет угрозы для России, заявил NEWS.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. По его словам, волны способны дойти до Курильских островов, но не нанесут серьезного ущерба.

[Цунами от землетрясения в Японии] может, конечно, дойти [до берегов России], но это будут небольшие сантиметры, так что никакого существенного ущерба быть не может. Надо смотреть, где оно произошло. Если в Тихом океане, то понятно, что катаклизм способен добраться до Курильских островов. Землетрясение 29 июля 2025 года на Камчатке с магнитудой 8,8 вызвало цунами, но серьезного ущерба не было, так как регион был готов к волнам такой высоты, — сказал Шебалин.

Ранее сообщалось, что берега Японии пострадали от первой волны цунами, которая поднялась на 40 сантиметров после сильного землетрясения. По информации зарубежных журналистов, за ней могут последовать волны большей высоты. Эвакуация была объявлена не менее чем для 20 тыс. жителей префектуры Иватэ.