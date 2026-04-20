20 апреля 2026 в 12:27

Сейсмолог рассказал, дойдет ли цунами из Японии до берегов России

Сейсмолог Шебалин: цунами от землетрясения в Японии не опасно для России

Цунами, вызванное землетрясением в Японии, не представляет угрозы для России, заявил NEWS.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. По его словам, волны способны дойти до Курильских островов, но не нанесут серьезного ущерба.

[Цунами от землетрясения в Японии] может, конечно, дойти [до берегов России], но это будут небольшие сантиметры, так что никакого существенного ущерба быть не может. Надо смотреть, где оно произошло. Если в Тихом океане, то понятно, что катаклизм способен добраться до Курильских островов. Землетрясение 29 июля 2025 года на Камчатке с магнитудой 8,8 вызвало цунами, но серьезного ущерба не было, так как регион был готов к волнам такой высоты, — сказал Шебалин.

Ранее сообщалось, что берега Японии пострадали от первой волны цунами, которая поднялась на 40 сантиметров после сильного землетрясения. По информации зарубежных журналистов, за ней могут последовать волны большей высоты. Эвакуация была объявлена не менее чем для 20 тыс. жителей префектуры Иватэ.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Дальше
