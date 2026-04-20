В Японии рассказали о ситуации на АЭС «Фукусима» после землетрясения

В Японии рассказали о ситуации на АЭС «Фукусима» после землетрясения В Японии не зафиксировали нештатные ситуации на АЭС «Фукусима»

В Японии не зафиксировали нештатные ситуации на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» после мощного землетрясения, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на оператора станций компанию ТЕРСО. Отмечается, что станции расположены в районе Тохоку.

При этом в префектуре Иватэ объявлена эвакуация. Она затронула примерно 20 тыс. человек.

Ранее стало известно, что мощное землетрясение произошло к востоку от побережья японского региона Тохоку. По словам сейсмологов, сначала магнитуда составила 7,4, но затем ее повысили до 7,5. Позднее сообщалось, что первая волна цунами высотой 40 сантиметров достигла берегов Японии.

В свое время на западе Японии также произошло землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в префектуре Нагано. Очаг залегал на глубине 10 км. Несмотря на ощутимые толчки, угрозу цунами специалисты тогда не объявляли.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Новой Зеландии. Очаг находился на глубине 10 км. В результате этого события пострадавших и разрушений нет, а угроза цунами в регионе не объявлялась.