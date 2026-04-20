Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:14

В Японии рассказали о ситуации на АЭС «Фукусима» после землетрясения

В Японии не зафиксировали нештатные ситуации на АЭС «Фукусима»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Японии не зафиксировали нештатные ситуации на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» после мощного землетрясения, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на оператора станций компанию ТЕРСО. Отмечается, что станции расположены в районе Тохоку.

При этом в префектуре Иватэ объявлена эвакуация. Она затронула примерно 20 тыс. человек.

Ранее стало известно, что мощное землетрясение произошло к востоку от побережья японского региона Тохоку. По словам сейсмологов, сначала магнитуда составила 7,4, но затем ее повысили до 7,5. Позднее сообщалось, что первая волна цунами высотой 40 сантиметров достигла берегов Японии.

В свое время на западе Японии также произошло землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в префектуре Нагано. Очаг залегал на глубине 10 км. Несмотря на ощутимые толчки, угрозу цунами специалисты тогда не объявляли.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Новой Зеландии. Очаг находился на глубине 10 км. В результате этого события пострадавших и разрушений нет, а угроза цунами в регионе не объявлялась.

Азия
Япония
АЭС
землетрясения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.