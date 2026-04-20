Врач усмотрел в поведении Пугачевой признаки психического расстройства

Певица Алла Пугачева проявляет признаки слабоумия, предположил в беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Так он прокомментировал слова главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, что у 77-летней артистки, возможно, деменция. В то же время, по мнению специалиста, знаменитость может страдать манией величия.

Даже в тяжелой деменции человек, особенно если прилагаются усилия, может казаться адекватным. Достаточно вспомнить Джо Байдена (46-й президент США. — NEWS.ru), который отрабатывал определенные номера и для некоторых людей выглядел убедительно. Я вижу характерные признаки и у Пугачевой. Хотя, возможно, мания величия у нее всегда была, что она на все события оказывала влияние, к ней прислушивались, чуть ли не в группу ABBA звали. Мистическое мышление, что ей какого-то Георгия в качестве суженого предсказали и потом она случайно обнаружила скульптуру святого Георгия на территории своего замка. Полагаю, некоторые признаки слабоумия она демонстрирует, — поделился Шуров.

Он предположил, что на съемку интервью с Пугачевой уходит значительное количество часов, а затем все монтируется таким образом, чтобы создать необходимое впечатление. При этом, по его мнению, муж Примадонны юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может использовать психическое состояние супруги как оправдание для своих поступков.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Пугачева с начала спецоперации перевела около 120 млн рублей на счета в российских банках. По информации источника, артистка хранит свои сбережения на депозитах под проценты.