20 апреля 2026 в 13:21

Автоэксперт рассказал, с какой скоростью лучше всего ехать по трассе М-11

Автоэксперт Гагарин: высокая скорость на трассе М-11 увеличит расход топлива

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Для того чтобы не тратить много денег на топливо при поездке по платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург, нужно внимательно следить за расходом топлива и скоростью, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор Auto Mail Вадим Гагарин. По его словам, если ехать быстрее 130 км/ч, то расход бензина резко увеличится.

Максимально разрешенная скорость на М-11 сейчас — 130 км/ч. А если к этому прибавить нештрафуемые в России 20 км/ч, то будет уже 150 км/ч. Но даже на 130 км/ч расход топлива у среднестатистического кроссовера начинает сильно расти по сравнению с 110 км/ч. Начинают работать аэродинамические законы. И если на 110 км/ч машина тратит по 10 л топлива, то на 130 км/ч расход будет уже 12–13 литров, а на 150 км/ч — легко 15–16 литров. Поэтому, если хотите сэкономить, — просто не надо ехать слишком быстро, не 120–130 км/ч, — рассказал Гагарин.

По словам эксперта, чем выше кузов у автомобиля, тем большее влияние оказывает скорость на расход топлива. Поэтому большие внедорожники на высокой скорости тратят обычно гораздо больше, чем низкие седаны.

Ранее водителям рассказали, какие доработки авто можно делать самостоятельно. По словам директора по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игоря Серебрякова, водители могут самостоятельно менять диски и укреплять днище кузова, а также выполнять ряд других улучшений в интерьере и экстерьере машины. А к разрешенным доработкам также относятся замена ламп в салоне на светодиодные и монтаж дополнительной подсветки зоны ног.

Ярослав Ломакин
