Автоэксперт рассказал, с какой скоростью лучше всего ехать по трассе М-11 Автоэксперт Гагарин: высокая скорость на трассе М-11 увеличит расход топлива

Для того чтобы не тратить много денег на топливо при поездке по платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург, нужно внимательно следить за расходом топлива и скоростью, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор Auto Mail Вадим Гагарин. По его словам, если ехать быстрее 130 км/ч, то расход бензина резко увеличится.

Максимально разрешенная скорость на М-11 сейчас — 130 км/ч. А если к этому прибавить нештрафуемые в России 20 км/ч, то будет уже 150 км/ч. Но даже на 130 км/ч расход топлива у среднестатистического кроссовера начинает сильно расти по сравнению с 110 км/ч. Начинают работать аэродинамические законы. И если на 110 км/ч машина тратит по 10 л топлива, то на 130 км/ч расход будет уже 12–13 литров, а на 150 км/ч — легко 15–16 литров. Поэтому, если хотите сэкономить, — просто не надо ехать слишком быстро, не 120–130 км/ч, — рассказал Гагарин.

По словам эксперта, чем выше кузов у автомобиля, тем большее влияние оказывает скорость на расход топлива. Поэтому большие внедорожники на высокой скорости тратят обычно гораздо больше, чем низкие седаны.

