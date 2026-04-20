Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 13:28

В США пришли в ужас из-за военного козыря России

MWM: комплекс «Искандер-К» представляет серьезную угрозу для стран НАТО

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-К» Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-К» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Западным странам стоит серьезно опасаться российских крылатых ракет «Искандер-К», пишет Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что хотя комплекс «Искандер-М» часто привлекает больше внимания, угроза от «Искандер-К» для тыловых объектов НАТО в случае полномасштабной войны может оказаться куда серьезнее.

И хотя его часто затмевает комплекс «Искандер-М», оснащенный баллистическим ракетами <…>, угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее, — говорится в публикации.

Крылатые ракеты, в отличие от баллистических, легче перехватить, но их гораздо труднее обнаружить и отследить, отмечают авторы. Они летят на малой высоте, огибая рельеф местности по сложным траекториям. Главные козыри системы — большая дальность и способность преодолевать ПВО.

Положение НАТО осложняется тем, что украинский конфликт серьезно подорвал возможности противовоздушной обороны стран Альянса. Значительные объемы военной помощи, включая пусковые установки, радары, командные пункты и зенитные ракеты, были переданы ВСУ. Дополнительным фактором стал критически низкий уровень американских запасов ПВО, истощенных в результате кампании против Ирана.

Ранее в MWM отметили, что российская система ПВО С-400 обладает выдающейся ситуационной осведомленностью благодаря комплексу дополнительных радаров. Авторы указали, что система разрабатывалась с конца 1990-х годов специально для противодействия новым вызовам со стороны модифицированных самолетов и ракет.

Россия
оружие
ракеты
США
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.