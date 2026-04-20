«Цыпкина не поставлю»: Бояков назвал имена «живых классиков» в литературе

Бояков считает Прилепина и Водолазкина «живыми классиками» российской литературы

Эдуард Бояков Эдуард Бояков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Творчество писателей Захара Прилепина и Евгения Водолазкина войдет в учебники литературы и в следующем веке, выразил мнение в интервью NEWS.ru художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков. Он заявил, что обоих литераторов можно назвать современными классиками.

Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Алексей Варламов, Андрей Рубанов, Ольга Погодина-Кузмина… Это высокий уровень. Скажем, романы «Лавр» Водолазкина и «Тума» Прилепина, я не сомневаюсь, и в следующем веке будут входить в хрестоматию по русской литературе. Я убежден в этом: Водолазкин и Прилепин — живые классики, — сказал Бояков.

Произведения таких крупных авторов, по мнению Боякова, обязательно должны присутствовать в репертуаре современных театров. Он добавил, что присутствием современных авторов могут похвастать далеко не все театры, включая ведущие.

Должна присутствовать классика и большие современные писатели. Что можно сейчас обнаружить в ведущих театрах? Цыпкин в Ермоловском, «Современнике» или МХТ им. Чехова? При всем уважении к Цыпкину, я все-таки не поставлю его в первый ряд современных писателей, для меня он ассоциируется с «Беспринципными на Патриарших» (сериал «Беспринципные» о жителях гламурного района столицы. — NEWS.ru). Должны быть другие имена, — заключил Бояков.

Ранее он сообщил, что будет ставить спектакли об СВО в Театре на Малой Ордынке только в случае наличия качественной современной драматургии. При отсутствии же хорошего материала Бояков считает неприемлемым делать плохие постановки «на святую тему».

Также Бояков рассказал, что в должности художественного руководителя МХАТа вместе с командой строил национальный русский театр. Однако он не успел осуществить все задуманное из-за увольнения.

Культура
Эдуард Бояков
Захар Прилепин
Александр Цыпкин
театры
Виктория Катаева
В. Катаева
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

