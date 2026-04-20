Политолог объяснил, почему США не будут перевозить уран из Ирана в Россию Политолог Варшав: США потеряют рычаг давления при передаче урана из Ирана России

При передаче обогащенного урана из Ирана России США потеряют рычаг давления на Исламскую Республику, рассказал «ФедералПресс» политолог, член экспертного клуба Михаил Варшав. Он отметил, что Вашингтону выгодно, чтобы материалы лежали в американских хранилищах.

Показателен и шаг Китая, предложившего принять 440 кг иранского урана. На наших глазах складывается независимый от Запада трек урегулирования, где Москва и Пекин — равноправные гаранты безопасности. США от этого дистанцируются: статус честного посредника лишает их монополии на роль единственного судьи, — заявил Варшав.

Политолог подчеркнул, что Росатом уже вывозил иранский уран в рамках СВПД-2015 — такой механизм прозрачен и контролируется МАГАТЭ. По его словам, США настаивали на вывозе обогащенного урана из Ирана исключительно на свою территорию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия в настоящее время не выступает посредником в переговорах по иранскому урегулированию, особенно на фоне повторной блокировки Ормузского пролива. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова оказать любое востребованное содействие для достижения мирного соглашения, если стороны сочтут это полезным.